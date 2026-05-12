Governo de Mundo Novo recebe nesta quarta-feira o governador Eduardo Riedel

O Governo de Mundo Novo recebe nesta quarta-feira, dia 13 de maio, a visita oficial do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, para uma agenda voltada à entrega, supervisão e acompanhamento de importantes obras no município.

A prefeita Rosária Lucca Andrade destacou que a visita reforça a parceria entre o município e o Governo do Estado, garantindo investimentos que contribuem diretamente para o desenvolvimento da cidade e a melhoria da qualidade de vida da população.

A programação terá início às 15 horas, com a entrega e supervisão de obras, entre elas a reforma e ampliação de escolas estaduais, restauração funcional do pavimento em diversas ruas do município e a reforma completa da agência do DETRAN.

Na sequência, às 16 horas, o governador acompanha a supervisão técnica da obra de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário, com a construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), considerada uma das obras mais importantes para a infraestrutura e saúde pública de Mundo Novo.

Encerrando a agenda, às 16h30, o governador realiza visita à empresa Novo Mundo Alimentos – Zaeli, fortalecendo o diálogo com o setor produtivo e industrial do município.