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    Adolescente de 13 anos é apreendido suspeito de estuprar idosa de 92 anos

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    A Polícia Civil de Três Lagoas apreendeu, neste sábado (9), um adolescente de 13 anos suspeito de estuprar uma idosa de 92 anos. A apreensão foi realizada pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) após a Justiça determinar a internação provisória do menor.

    De acordo com as investigações, o caso aconteceu no último domingo, dia 4 de maio. O adolescente teria pulado o muro da casa da idosa para invadir o local. Uma vez dentro do imóvel, ele teria cometido o abuso utilizando violência física contra a vítima.

    Para chegar ao suspeito, os policiais da DAM reuniram diversas provas, que incluíram:

    • Depoimentos de testemunhas;
    • Análise de imagens de câmeras de segurança da região;
    • Outros elementos colhidos no local do crime.

    Com base nessas evidências, a delegada responsável pelo caso solicitou à Justiça a internação do jovem, pedido que foi aceito pelo Poder Judiciário.

    O adolescente foi localizado e apreendido. Ele foi encaminhado para as autoridades que cuidam de casos envolvendo menores de idade e agora permanece à disposição da Justiça para o cumprimento da medida de internação.

    Portal Guaíra com informações do G1

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