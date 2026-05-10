Caminhonete roubada na cidade de Mundo Novo MS Brasil, foi abandonada no km 4 de Saltos del Guairá.

Policiais do Posto Policial No 1 recuperaram uma caminhonete marca Toyota, modelo SW4 (FORTUNER), cor preta, ano 2021, chapa QYR7A48 Mundo Novo, Estado de Mato Grosso do Sul – Brasil, chassi N°8AJBA3FS1M0290558, denunciado como roubada na Cidade de Mundo Novo, Estado de Mato Grosso do Sul – Brasil, às 21:29, no sábado 09/05/2026.

Recebeu as informações do fato do roubo do veículo pela Polícia Civil de Mundo Novo, pelo o que pessoal policial desta Dependência, responsável pelo Sub-Chefe, Sub-Comissário MGAP. MIGUEL A. TROCHE GONZALEZ e Sub oficial Myr. PS. CRISTOBAL DOMINGUEZ ANTUNEZ, a bordo do Móvel P – 010, realizaram rastreamento, e na altura do Km 04 da Rota Py 03, no banco, encontraram abandonada o referido carro abandonado, motor em funcionamento (arrancando), com as luzes acesas, então procederam à transferência do veículo até essa Dependência.