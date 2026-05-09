Polícia apreende cigarros contrabandeados e maconha no interior de Guaíra

Uma ação integrada entre a Polícia Federal e o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) resultou na apreensão de cigarros contrabandeados e maconha na zona rural de Guaíra.
A operação foi realizada nesta sexta-feira (8) no âmbito da Operação Protetor. Segundo as forças de segurança, policiais faziam patrulhamento na região quando perceberam o barulho de uma embarcação deixando a área de fronteira brasileira.
As equipes seguiram até uma trilha conhecida pelo uso frequente no transporte de materiais ilícitos.
Durante as buscas, os agentes encontraram oito caixas de cigarros de origem estrangeira e um quilo de substância análoga à maconha abandonados às margens da trilha.
Buscas foram feitas na região para tentar localizar os responsáveis pelo material, mas ninguém foi encontrado.
Os produtos apreendidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Guaíra.
De acordo com estimativa das forças de segurança, a apreensão representa prejuízo de aproximadamente R$ 26 mil ao crime organizado.
