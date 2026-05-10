Alambique de Guaíra participa de importante festival e conquista 2º Lugar: “Cachaça Premium Carvalho”

Izabeli Santos/Prefeitura de Guaíra –

A cachaça produzida pelo Alambique Dom Marques, sediado em Guaíra, obteve 2º Lugar na categoria Premium em Carvalho e 3º Lugar na categoria Design, no V Festival Mapa da Cachaça, realizado nos dias 1º, 2 e 3, em Jandaia do Sul (Pr).

O evento reuniu aproximadamente 50 produtores de diversos estados, como Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Os empresários Lucas Marques da Silva e José Flavio Marques da Silva, da Dom Marques, submeteram a bebida “Cachaça Premium Carvalho” à criteriosa avaliação de especialistas do segmento. O rótulo recebeu 4 estrelas e o Selo Prata.

Segundo matéria da prefeitura de Guaíra “o resultado evidencia a elevada qualidade da produção desenvolvida, além de consolidar o município como referência emergente no cenário da cachaça artesanal”.

O texto prossegue:

“A conquista reafirma o compromisso dos produtores com a excelência, desde a seleção criteriosa das matérias-primas até os processos de destilação e envelhecimento”.

Edição: Jandaia Caetano/Tv Sobrinho