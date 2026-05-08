JAPORÃ conquista o 1º lugar em Mato Grosso do Sul na vacinação contra a Influenza

-Resultado comprova o compromisso do Governo Municipal com a saúde da população-

(Roney Minella – Assessoria de Comunicação)

A SES – Secretaria de Estado de Saúde confirmou que o município de Japorã conquistou o 1º lugar em Mato Grosso do Sul na cobertura vacinal contra a Influenza. O resultado comprova o compromisso da Administração “Amor pelo nosso povo” com a saúde da população, sobretudo, com a prevenção e o cuidado coletivo.

A secretária municipal de Saúde, Ivoni Maciel Góes Rosa, aponta que o ranking conquistado em nível estadual é um importante índice. Ela frisa que “esse é o fruto do trabalho dedicado dos profissionais das unidades de saúde, das ações de conscientização e, principalmente, da participação da comunidade que compreendeu a importância da vacinação para proteger vidas e atendeu o chamamento do Município”.

A coordenadora municipal de Imunizações, Enfermeira Renata Camila Fabian Salvador acrescenta que a vacina contra a Influenza é segura e gratuita. “A vacinação é fundamental para reduzir casos graves, internações e complicações causadas pelo vírus, especialmente entre os grupos prioritários”, explica Camila ao destacar as vantagens da vacinação e reiterando: “Seguimos firmes, trabalhando por uma saúde cada vez mais forte, preventiva e humanizada para todos”.

O prefeito Vitor da Cunha Rosa (Malaquias) parabenizou as equipes da Saúde Municipal e também a população. “Temos a satisfação de ver o nome de Japorã figurando em primeiro lugar no ranking das ações estaduais de vacinação. Esse é o reflexo do empenho dos servidores da Saúde e de todos os envolvidos. É uma grande conquista que teve a participação da população, por isso, todos estão de parabéns”, comemorou Malaquias.