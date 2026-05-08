Polícia prende o Goleiro Bruno no Rio após período foragido

Bruno Fernandes de Souza é preso no Rio após quase dois meses foragido

O goleiro Bruno Fernandes de Souza foi preso na noite desta quinta-feira (7), em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Ele era considerado foragido da Justiça desde 11 de março, após não se apresentar para cumprir determinação judicial relacionada ao descumprimento das regras da liberdade condicional.

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, equipes foram até um endereço na Rua A, em São Pedro da Aldeia, onde localizaram o ex-jogador. Bruno foi conduzido à 125ª Delegacia de Polícia para o cumprimento do mandado de prisão. Segundo a corporação, ele não resistiu à abordagem e colaborou com os agentes durante a ação.

Ainda conforme decisão da Vara de Execuções Penais, o goleiro deixou o estado do Rio de Janeiro sem autorização judicial, o que resultou na perda do benefício da liberdade condicional. Com isso, ele deverá retornar ao sistema prisional em regime semiaberto.

Em 2013, Bruno Fernandes de Souza foi condenado a 23 anos de prisão pelo assassinato de Eliza Samudio, sua ex-namorada. A sentença incluiu os crimes de homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. Eliza desapareceu em junho de 2010.