Confusão em bairro termina com agressões e ameaças em Guaíra

Na noite de quarta-feira (6), por volta das 22h36, uma equipe policial foi acionada pela central de operações para atender uma ocorrência de lesão corporal no bairro Santa Paula.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram um grupo de pessoas bastante alteradas em frente à residência. Segundo relato das vítimas, um grupo de moradores do mesmo bairro teria ido até o imóvel e começado a lançar pedras, além de proferir palavras de baixo calão contra a família. Em seguida, ocorreram agressões físicas e ameaças.

Ainda segundo informações contidas no Boletim de Ocorrências realizado pela PM, as vítimas afirmaram desconhecer a motivação do conflito, mas relataram que os desentendimentos já acontecem há algum tempo. Um dos moradores apresentava marcas na região do rosto, enquanto duas mulheres tinham escoriações nos membros inferiores.

Os suspeitos não estavam mais no local quando a equipe chegou. Foram realizadas buscas nas proximidades, porém ninguém foi localizado.

A polícia orientou os envolvidos sobre os procedimentos cabíveis e os prazos para representação criminal. A família informou que pretende formalizar o trâmite em data posterior e que seguiria por meios próprios até a Unidade de Pronto Atendimento de Guaíra para atendimento médico das lesões.

Redação Portal Guaíra