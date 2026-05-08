Traficante é preso após perseguição e colisão contra viatura da PF entre Guaíra e Terra Roxa

A Polícia Federal de Guaíra e o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) prenderam um homem por tráfico de drogas durante uma operação integrada realizada nesta quinta-feira (07). A ação ocorreu após denúncias de que um veículo Renault Duster teria entrado no Brasil vindo do Paraguai pela Ponte Ayrton Senna transportando entorpecentes.

Conforme as informações divulgadas pelas forças policiais, equipes do NEPOM da Polícia Federal e do BPFRON iniciaram buscas e localizaram o veículo na rodovia PR-496, sentido Terra Roxa. Ao perceber a aproximação das viaturas e as ordens de parada, o motorista fugiu em alta velocidade e entrou em uma propriedade rural.

Durante a tentativa de abordagem, o condutor teria lançado o veículo contra uma viatura da Polícia Federal e também contra os agentes envolvidos na operação. Um policial federal sofreu ferimentos na mão e o automóvel policial ficou danificado.

Após a abordagem, o suspeito foi preso em flagrante. Segundo o relato do homem aos policiais, ele receberia R$ 10 mil pelo transporte da droga, sendo que parte do valor seria utilizada para quitar uma dívida.

Ainda conforme a polícia, o Renault Duster apresentava indícios de adulteração e será submetido à perícia técnica.

Todo o material apreendido e o preso foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra para os procedimentos cabíveis.

Fonte: Ponto da Notícia