Indústria brasileira cresce 0,1% em março e acumula alta de 3,1% em 2026

A produção industrial brasileira registrou crescimento pelo terceiro mês consecutivo ao avançar 0,1% na passagem de fevereiro para março deste ano. Com o resultado, o setor acumula alta de 3,1% em 2026.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (6) pela Pesquisa Industrial Mensal (PIM), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Segundo o levantamento, a indústria nacional já opera 3,3% acima do nível pré-pandemia, registrado em fevereiro de 2020. Apesar disso, o setor ainda está 13,9% abaixo do recorde histórico alcançado em maio de 2011.

De acordo com a pesquisa, das 25 atividades industriais analisadas, oito apresentaram crescimento na produção em março, além de avanço nas quatro grandes categorias econômicas.

Entre os principais destaques positivos estão os segmentos de coque, derivados de petróleo e biocombustíveis, que cresceram 2,2%, acumulando alta de 11,5% nos últimos quatro meses. Já o setor de produtos químicos avançou 4%, recuperando a queda registrada em fevereiro.

Outros resultados positivos vieram da fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias, com alta de 1,1%, além dos setores de metalurgia (1,2%) e máquinas e equipamentos (1%).

Por outro lado, 16 atividades industriais registraram queda na produção. Os recuos mais expressivos foram observados nos setores de bebidas (-2,9%) e máquinas, aparelhos e materiais elétricos (-3,9%).

Também apresentaram desempenho negativo os segmentos de móveis (-6%), confecção de vestuário e acessórios (-4,1%), produtos alimentícios (-0,5%), manutenção e reparação de máquinas (-3,9%), além de celulose e papel (-1,3%), produtos eletrônicos e ópticos (-2,3%), produtos de madeira (-4,4%) e itens de borracha e plástico (-1,1%).

Segundo o gerente da pesquisa, André Macedo, os resultados positivos refletem a continuidade da recuperação de importantes setores da indústria nacional ao longo dos últimos meses.

TV Tribuna com informações EBC