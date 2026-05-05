terça-feira,
05/05/2026
Mais
    InícioNotíciasCidadesProjetos de Lei do Executivo são Aprovados em Sessão Ordinária na Câmara...
    DestaqueNotíciasCidadesMundo NovoPolítica

    Projetos de Lei do Executivo são Aprovados em Sessão Ordinária na Câmara de Mundo Novo

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Em sessão ordinária realizada nesta segunda-feira (04/05), a Câmara Municipal de Mundo Novo aprovou importantes projetos de lei (PLs) de iniciativa do Poder Executivo. A reunião, que contou com a participação dos vereadores e acompanhamento da população, foi transmitida ao vivo pelas redes sociais (Facebook e YouTube) e pela rádio Fera FM.

    Entre as matérias aprovadas, destacam-se investimentos para a saúde, educação básica e modernização dos serviços públicos:

    A Casa de Leis aprovou o PL 017/2026, que autoriza a abertura de crédito suplementar de R$ 100.000,00 para a Secretaria Municipal de Saúde. O recurso, proveniente de emenda parlamentar estadual, será destinado à aquisição de uma motocicleta elétrica para auxiliar o trabalho dos agentes de saúde no município.

    Também foi aprovado o PL 019/2026, que destina R$ 1.558.341,28 para o setor educacional. Este montante, oriundo de superávit financeiro do FUNDEB, será aplicado na manutenção de creches e pré-escolas, além da remuneração de profissionais da educação básica.

    Fundo de Direitos Difusos e Modernização da COSIP

    PL 018/2026 recebeu sinal verde para a aplicação de R$ 60.000,00 no Fundo Municipal de Direitos Difusos, visando o reforço de dotações orçamentárias para a aquisição de equipamentos e material permanente.

    Outro ponto de destaque foi a aprovação do PL 022/2026, que atualiza a legislação da COSIP (Contribuição para Custeio da Iluminação Pública). Com a mudança, adequada à Emenda Constitucional nº 132/2023, os recursos arrecadados agora poderão ser utilizados também para:

    • Instalação e manutenção de sistemas de videomonitoramento;
    • Disponibilização de Wi-Fi público gratuito em locais estratégicos;
    • Manutenção e conservação de logradouros públicos.

    A administração municipal ressaltou que a alteração na COSIP não implica na criação de novas taxas ou aumento de impostos, tratando-se apenas de uma ampliação das finalidades de uso do recurso já existente para melhorar a segurança e a conectividade urbana.

    Artigo anterior
    Explosão em fábrica de fogos na China deixa ao menos 26 mortos e 56 feridos
    Próximo artigo
    Naviraí recebe 200 jogos de lixeiras

    Mais Lidas

    Rua Voluntários da Pátria, 820 - Centro
    CEP 79980-000 | Mundo Novo - MS

    Contato: tribunadopovo@hotmail.com

    Siga nas Redes Sociais: