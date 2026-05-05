Falsos policiais roubam caminhonete na BR-163 entre Mercedes e Guaíra

Uma caminhonete Toyota Hilux foi tomada de assalto na madrugada desta terça-feira (05), após vítimas serem rendidas por criminosos armados na BR-163, em trecho entre Mercedes e Guaíra.

Conforme as informações, por volta das 5h30, os solicitantes compareceram à sede da Polícia Militar, em Guaíra, relatando que retornavam do Paraguai com uma caminhonete Toyota Hilux quando, por volta de 00h50, nas proximidades de um posto próximo à Bela Vista, um veículo GM/Astra de cor escura encostou na traseira e deu ordem de parada.

Segundo o relato, os autores utilizaram sinais luminosos semelhantes aos de uma viatura policial e efetuaram disparos de arma de fogo. Ao pararem, as vítimas foram rendidas por três indivíduos, que deram voz de assalto e as levaram até uma lavoura de milho próxima à Vila Cruzeirinho.

Ainda conforme as informações, os criminosos usavam roupas camufladas e balaclavas, sendo que um deles portava uma pistola. Durante a ação, os autores informaram que fariam uma “fita” com a caminhonete e posteriormente a abandonariam.

As vítimas relataram que foram liberadas por volta das 3h30 e conseguiram ajuda na rodovia, sendo levadas até a sede policial. Foram levados um celular Xiaomi, um iPhone 13, uma aliança de ouro e aproximadamente R$ 1.900 em dinheiro.

As vítimas foram orientadas, e o caso foi encaminhado à Polícia Civil para investigação.

Com informações: Tá na Mídia