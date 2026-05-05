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05/05/2026
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    Governo de Mundo Novo realiza abertura do Maio Amarelo 2026

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    Nesta segunda-feira, dia 04, o Governo de Mundo Novo, através do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN), realizou uma palestra que marcou a abertura oficial da campanha Maio Amarelo 2026.
    O evento aconteceu no Anfiteatro Dorcelina Folador e foi conduzido pelo diretor do Departamento de Trânsito, Cézar Filho.
    Estiveram presentes a prefeita Rosaria de Lucca Andrade, o vice-prefeito Evaldo Carlos, os vereadores Kaudi Filho e Ravini, o diretor do DETRAN de Mundo Novo, Silvio Darlei, além de autoridades de segurança local. Também participaram alunos da Patrulha Mirim, da APAE e da Escola Adventista.
    A campanha Maio Amarelo tem como principal objetivo conscientizar a população sobre a importância de um trânsito mais seguro, incentivando atitudes de respeito, atenção e responsabilidade, contribuindo para a redução de acidentes e a preservação de vidas.
    O diretor do Departamento de Trânsito, Cézar Filho, convida toda a população para visitar o anfiteatro, que está com uma decoração especial voltada à campanha, reforçando a importância da conscientização no trânsito.
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