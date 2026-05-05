Governo de Mundo Novo realiza abertura do Maio Amarelo 2026

Nesta segunda-feira, dia 04, o Governo de Mundo Novo, através do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN), realizou uma palestra que marcou a abertura oficial da campanha Maio Amarelo 2026.

O evento aconteceu no Anfiteatro Dorcelina Folador e foi conduzido pelo diretor do Departamento de Trânsito, Cézar Filho.

Estiveram presentes a prefeita Rosaria de Lucca Andrade, o vice-prefeito Evaldo Carlos, os vereadores Kaudi Filho e Ravini, o diretor do DETRAN de Mundo Novo, Silvio Darlei, além de autoridades de segurança local. Também participaram alunos da Patrulha Mirim, da APAE e da Escola Adventista.

A campanha Maio Amarelo tem como principal objetivo conscientizar a população sobre a importância de um trânsito mais seguro, incentivando atitudes de respeito, atenção e responsabilidade, contribuindo para a redução de acidentes e a preservação de vidas.