Está chegando: 38ª Festa das Nações celebra os 50 anos de Mundo Novo

Nesta terça-feira (5), o Governo de Mundo Novo convida toda a população e a região para prestigiar a 38ª Festa das Nações, um dos eventos mais tradicionais do município.
A prefeita Rosaria Lucca Andrade, o vice-prefeito Evaldo e a corte da festa — Rainha e Princesas — reforçam o convite para que toda a comunidade participe desse grande momento de celebração.
A festa faz parte das comemorações pelos 50 anos de emancipação e promete reunir cultura, gastronomia e entretenimento para toda a família. A Avenida Manoel Mendes já está sendo preparada para receber o público com uma estrutura organizada, segura e acolhedora.
O evento contará com uma ampla praça de alimentação, com pratos típicos de diversas culturas, além de parque de diversões gratuito e uma programação especial com grandes shows.
A realização é do Governo Municipal, por meio da Secretaria de Cultura, com organização coordenada pelo secretário adjunto Wellington Cavalieri.
A festa será realizada na Avenida Manoel Mendes, nas proximidades do Ginásio de Esportes Moreirão, com entrada gratuita.
Programação
Sexta-feira – 08 de maio
20h30 – Abertura oficial com a Rainha e as Princesas
22h00 – Show de abertura: Matheus & Lorenzo
00h00 – Show principal: Guilherme & Santiago
Após o show – DJ: DJ Jheny
Sábado – 09 de maio
19h30 – Show: Rodrigo & Thayane
22h00 – Show: Wagner Barreto
00h00 – Show principal: Israel & Rodolffo
Após o show – Rodagem
Domingo – 10 de maio
14h00 – Show: Atitude 67
15h00 – Sorteio do IPTU Premiado, com premiação de até R$ 80 mil
16h00 – Bingo e show de prêmios
22h00 – Show: Diego & Arnaldo
00h00 – Show principal: Fernando & Sorocaba