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    Está chegando: 38ª Festa das Nações celebra os 50 anos de Mundo Novo

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    Nesta terça-feira (5), o Governo de Mundo Novo convida toda a população e a região para prestigiar a 38ª Festa das Nações, um dos eventos mais tradicionais do município.
    A prefeita Rosaria Lucca Andrade, o vice-prefeito Evaldo e a corte da festa — Rainha e Princesas — reforçam o convite para que toda a comunidade participe desse grande momento de celebração.
    A festa faz parte das comemorações pelos 50 anos de emancipação e promete reunir cultura, gastronomia e entretenimento para toda a família. A Avenida Manoel Mendes já está sendo preparada para receber o público com uma estrutura organizada, segura e acolhedora.
    O evento contará com uma ampla praça de alimentação, com pratos típicos de diversas culturas, além de parque de diversões gratuito e uma programação especial com grandes shows.
    A realização é do Governo Municipal, por meio da Secretaria de Cultura, com organização coordenada pelo secretário adjunto Wellington Cavalieri.
    A festa será realizada na Avenida Manoel Mendes, nas proximidades do Ginásio de Esportes Moreirão, com entrada gratuita.
    Programação
    Sexta-feira – 08 de maio
    20h30 – Abertura oficial com a Rainha e as Princesas
    22h00 – Show de abertura: Matheus & Lorenzo
    00h00 – Show principal: Guilherme & Santiago
    Após o show – DJ: DJ Jheny
    Sábado – 09 de maio
    19h30 – Show: Rodrigo & Thayane
    22h00 – Show: Wagner Barreto
    00h00 – Show principal: Israel & Rodolffo
    Após o show – Rodagem
    Domingo – 10 de maio
    14h00 – Show: Atitude 67
    15h00 – Sorteio do IPTU Premiado, com premiação de até R$ 80 mil
    16h00 – Bingo e show de prêmios
    22h00 – Show: Diego & Arnaldo
    00h00 – Show principal: Fernando & Sorocaba
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