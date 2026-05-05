Está chegando: 38ª Festa das Nações celebra os 50 anos de Mundo Novo

Nesta terça-feira (5), o Governo de Mundo Novo convida toda a população e a região para prestigiar a 38ª Festa das Nações, um dos eventos mais tradicionais do município.

A prefeita Rosaria Lucca Andrade, o vice-prefeito Evaldo e a corte da festa — Rainha e Princesas — reforçam o convite para que toda a comunidade participe desse grande momento de celebração.

A festa faz parte das comemorações pelos 50 anos de emancipação e promete reunir cultura, gastronomia e entretenimento para toda a família. A Avenida Manoel Mendes já está sendo preparada para receber o público com uma estrutura organizada, segura e acolhedora.

O evento contará com uma ampla praça de alimentação, com pratos típicos de diversas culturas, além de parque de diversões gratuito e uma programação especial com grandes shows.

A realização é do Governo Municipal, por meio da Secretaria de Cultura, com organização coordenada pelo secretário adjunto Wellington Cavalieri.

A festa será realizada na Avenida Manoel Mendes, nas proximidades do Ginásio de Esportes Moreirão, com entrada gratuita.

Programação Sexta-feira – 08 de maio 20h30 – Abertura oficial com a Rainha e as Princesas 22h00 – Show de abertura: Matheus & Lorenzo 00h00 – Show principal: Guilherme & Santiago Após o show – DJ: DJ Jheny

Sábado – 09 de maio 19h30 – Show: Rodrigo & Thayane 22h00 – Show: Wagner Barreto 00h00 – Show principal: Israel & Rodolffo Após o show – Rodagem