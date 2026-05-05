Explosão em fábrica de fogos na China deixa ao menos 26 mortos e 56 feridos

Uma explosão em uma fábrica de fogos de artifício na China deixou ao menos 26 mortos e cerca de 56 feridos. Xi Jinping pediu uma investigação, segundo a mídia estatal.

O que aconteceu

A tragédia ocorreu na cidade de Changsha, na província de Hunan, um importante polo de fabricação do setor. A explosão atingiu a empresa Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company por volta das 16h40 no horário local, informaram emissoras estatais.

Cerca de 500 profissionais trabalharam no resgate. Segundo o jornal South China Morning Post, bombeiros e equipes de saúde foram ao local para socorrer as dezenas de vítimas.

A China domina o mercado global de fogos de artifício. O país exportou US$ 1,14 bilhão no ano passado, o que representa mais de dois terços das vendas mundiais, segundo o Observatório da Complexidade Econômica.

O presidente chinês, Xi Jinping, pediu uma investigação rápida do caso. Ele exigiu a descoberta das causas e a punição rigorosa dos responsáveis pelo acidente.

O governo ordenou o reforço na fiscalização de riscos em setores-chave. Xi Jinping determinou que as autoridades aumentem a segurança pública para proteger a vida e os bens da população.

O líder chinês frequentemente emite “instruções importantes” para autoridades locais após grandes acidentes e desastres com vítimas fatais. Na semana passada, pediu uma melhoria nacional na capacidade de resposta a desastres da China.

Xi também havia emitido instruções após um incêndio em Hong Kong em novembro do ano passado no complexo Wang Fuk Court, que matou 168 pessoas.

Com informações: UOL