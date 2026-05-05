Naviraí recebe 200 jogos de lixeiras

A Prefeitura de Naviraí recebeu, na manhã desta segunda-feira (04/05), um carregamento de materiais destinados à coleta seletiva de resíduos na zona urbana. Ao todo, são 200 novos jogos de lixeiras, compostos por duas unidades cada, que serão instalados estrategicamente em diversos pontos da cidade.

A aquisição, no valor de R$ 182.000,00, foi viabilizada por intermédio do consórcio entre o município e o Conisul. O investimento utilizou recursos de compensação ambiental depositados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. A meta da gestão é intensificar o combate ao descarte irregular e revitalizar o aspecto visual urbano, o que impacta diretamente na qualidade de vida e na eficiência da drenagem das ruas.

A administração municipal ressalta que a manutenção da limpeza depende da colaboração da população em utilizar corretamente os novos equipamentos. Para o gerente de Meio Ambiente, João do Carmo, a estrutura vai muito além da estética, possuindo funções vitais para a saúde e a mobilidade urbana. “Elas fazem parte da educação da população”, destacou o Profº Chocolate.

Fonte: Assessoria de Imprensa / A gazeta news