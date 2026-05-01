Dois acidentes são registrados na Ponte Ayrton Senna; motociclista morre e carreta tomba na BR-163

Primeira colisão envolveu moto e caminhão e deixou uma vítima fatal; na sequência, carreta tombou na cabeceira da ponte, no lado de Mato Grosso do Sul, sem registro de feridos

Raysa Almeida/Tv Sobrinho –

Dois acidentes foram registrados na manhã desta sexta-feira (01) na Ponte Ayrton Senna, na BR-163, importante ligação entre os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul.

O primeiro ocorreu no km 353 da rodovia e envolveu uma motocicleta e um caminhão. De acordo com as informações apuradas no local, a colisão foi frontal e aconteceu nas primeiras horas do dia. Com a força do impacto, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal atenderam a ocorrência e realizaram o controle do tráfego. O Instituto Médico Legal foi acionado para os procedimentos de praxe, e as circunstâncias do acidente deverão ser esclarecidas por meio de perícia técnica. Até o momento, a identidade da vítima não havia sido oficialmente confirmada.

Já o segundo acidente foi registrado na cabeceira da ponte, no lado de Mato Grosso do Sul, onde uma carreta com reboque tombou sobre a pista. Apesar dos danos materiais e da interdição total da rodovia no trecho, não houve registro de vítimas.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal estiveram na ponte realizando o atendimento da ocorrência e o controle do tráfego, que precisou ser totalmente interrompido nos dois sentidos, causando congestionamento e transtornos aos motoristas. O Instituto Médico Legal também foi acionado para a realização dos procedimentos necessários.

A Ponte Ayrton Senna é considerada um trecho crítico da rodovia, com registros frequentes de acidentes, especialmente em períodos de grande fluxo e durante intervenções na pista.