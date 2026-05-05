Guaíra – Ocorrências policiais registram furto e prisão

Duas ocorrências mobilizaram a equipe policial em Guaíra na segunda-feira, 4 de maio de 2026, envolvendo um caso de furto e o cumprimento de um mandado de prisão.

Pela manhã, por volta das 10h50, os policiais atenderam uma ocorrência de furto de bicicleta na Rua Julieta de França Iwankiw. A solicitante relatou que deixou a bicicleta, de cor dourada, em via pública, próxima a um estabelecimento comercial, por volta das 10h30. Cerca de dez minutos depois, ao retornar, percebeu que o objeto havia sido levado. A vítima não soube fornecer mais detalhes sobre a bicicleta. Buscas foram realizadas nas imediações, mas o veículo não foi localizado. O caso foi registrado e encaminhado à 13ª Delegacia Regional de Polícia.

Já por volta das 12h35, durante patrulhamento na área central, a equipe policial avistou um indivíduo em frente à Unidade Central de Saúde, sendo de conhecimento prévio dos agentes a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele, expedido pela Vara Criminal de Cianorte, no Paraná. Após a abordagem e confirmação da identidade, nada de ilícito foi encontrado durante a busca pessoal. O homem foi informado sobre a ordem judicial e encaminhado à unidade do Departamento Penitenciário (DEPEN) de Guaíra, ficando à disposição da Justiça.

Redação Portal Guaíra