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    DOF apreende mais de 22 mil pacotes de cigarros contrabandeados em Mundo Novo

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, nesta segunda-feira (4), em Mundo Novo, 22.500 pacotes de cigarros de origem estrangeira, em um caminhão Mercedes-Benz. Na ação, ninguém foi preso.

    Os militares realizavam patrulhamento nas estradas vicinais do município, entre Mundo Novo e Japorã, quando localizaram o caminhão abandonado às margens da via. Em vistoria no compartimento de carga, foram encontradas aproximadamente 450 caixas de cigarros contrabandeados.

    Diligências foram realizadas na região, porém nenhum suspeito foi localizado. O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 1,2 milhão, foi encaminhado à Receita Federal de Mundo Novo para as providências cabíveis.

    A ação ocorreu no âmbito do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria entre a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

    O DOF mantém um canal direto com o cidadão para denúncias anônimas pelo telefone 0800 647-6300. O sigilo é garantido.

    Com informações No olhar MS

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