DOF apreende mais de 22 mil pacotes de cigarros contrabandeados em Mundo Novo

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, nesta segunda-feira (4), em Mundo Novo, 22.500 pacotes de cigarros de origem estrangeira, em um caminhão Mercedes-Benz. Na ação, ninguém foi preso.

Os militares realizavam patrulhamento nas estradas vicinais do município, entre Mundo Novo e Japorã, quando localizaram o caminhão abandonado às margens da via. Em vistoria no compartimento de carga, foram encontradas aproximadamente 450 caixas de cigarros contrabandeados.

Diligências foram realizadas na região, porém nenhum suspeito foi localizado. O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 1,2 milhão, foi encaminhado à Receita Federal de Mundo Novo para as providências cabíveis.

A ação ocorreu no âmbito do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria entre a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal direto com o cidadão para denúncias anônimas pelo telefone 0800 647-6300. O sigilo é garantido.

Com informações No olhar MS