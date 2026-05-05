Real Time Big Data: Flávio tem 44%, e Lula, 43% no 2º turno

Foram ouvidas 2.000 pessoas em todo o país entre os dias 2 e 4 de maio; margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%

Pesquisa divulgada pelo instituto Real Time Big Data nesta terça-feira (5) indica um empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) num eventual cenário de segundo turno na disputa pelo Palácio do Planalto.

Conforme aponta o levantamento, Flávio surge com 44% das intenções de voto, contra 43% de Lula.

Metodologia

Foram ouvidas 2.000 pessoas em todo o país entre os dias 2 e 4 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%.

O levantamento foi realizado com recursos próprios do instituto e está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo BR-03627/2026.

Com informações: CNN Brasil