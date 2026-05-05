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    Governo de Mundo Novo celebra emenda do deputado federal Beto Pereira de meio milhão para ampliação da Escola Carlos Chagas

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    O Governo de Mundo Novo celebrou a destinação de recursos por meio de emenda parlamentar do deputado federal Beto Pereira, que garantirá a ampliação da Escola Municipal Carlos Chagas, fortalecendo a estrutura educacional do município.
    A obra prevê a ampliação de 203,75 metros quadrados na unidade escolar, localizada na Rua Vilarino Jorge. O investimento total é de R$ 499.016,00, representando um importante avanço na melhoria das condições de ensino para alunos, professores e toda a comunidade escolar.
    De acordo com o cronograma, o prazo de execução da obra será de seis meses, proporcionando mais conforto, espaço e qualidade no ambiente educacional.
    O processo licitatório está marcado para o dia 21 de maio de 2026, às 9 horas, por meio de pregão eletrônico, garantindo transparência e legalidade na contratação da empresa responsável pela execução dos serviços.
    A prefeita Rosaria Lucca Andrade ressaltou que a ampliação da escola é um investimento essencial no futuro das crianças. Já o vice-prefeito Evaldo Carlos destacou a importância da parceria com o deputado federal Beto Pereira para viabilizar melhorias estruturais no município.
    A Administração Municipal reforça o compromisso com a educação pública de qualidade e agradece ao deputado federal Beto Pereira pelo apoio e parceria no desenvolvimento de Mundo Novo.
    A ampliação da Escola Carlos Chagas é mais uma ação voltada à valorização do ensino público, contribuindo diretamente para o futuro das crianças e jovens do município.
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