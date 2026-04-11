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    VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: POLÍCIA CIVIL PRENDE AGRESSOR E APREENDE ARMAS DE FOGO

    willian
    willian

    A Polícia Civil de Mundo Novo prendeu, neste sábado (11/04), um homem em flagrante após uma sequência de ameaças e agressões contra a própria companheira.

    Segundo a vítima, o autor passou a acusá-la de traição e iniciou as ameaças ainda dentro de um veículo. Já na residência, continuou agressivo, utilizando um cabo de vassoura para intimidá-la.

    Na manhã seguinte, a violência se intensificou: o homem tentou estrangulá-la e a empurrou com força, tudo na presença da filha do casal, de apenas 10 anos. Durante o ataque, ainda quebrou uma televisão com um soco.

    A equipe da Polícia Civil foi acionada e encontrou o suspeito exaltado. Ele resistiu à abordagem, sendo necessário o uso da força para contê-lo.

    Na residência foram apreendidas uma espingarda calibre 12 e uma arma de pressão.

    O agressor foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia após exame de corpo de delito.

    A vítima solicitou medidas protetivas de urgência.

    Violência doméstica é crime. Denuncie!

    Redação Polícia Civil de Mundo Novo, ms

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