Anvisa proíbe canetas emagrecedoras irregulares trazidas do Paraguai e vendidas na internet

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou a apreensão de canetas emagrecedoras irregulares nesta terça-feira (14) e proibiu a comercialização, distribuição, importação e uso dos medicamentos Gluconex e Tirzedral em todo o país.

Segundo a agência, os produtos eram divulgados na internet como medicamentos injetáveis de GLP-1, conhecidos popularmente como canetas emagrecedoras. No entanto, eles não possuem registro, notificação ou cadastro junto ao órgão regulador.

A Anvisa informou que, por serem produtos de origem desconhecida e irregulares, não há garantia sobre a composição ou a qualidade, o que representa risco à saúde. Por isso, o uso não deve ocorrer em nenhuma hipótese.

A orientação é para que profissionais de saúde e pacientes que identifiquem os produtos entrem em contato com os canais de atendimento da Anvisa ou com a Vigilância Sanitária local para comunicar a ocorrência.

Fonte: O Bemdito