TRADIÇÃO E UNIÃO: festa do aniversário de Japorã terá 34 “Costelões Fogo de Chão”

Oito associações rurais vão preparar o “churrasco raiz” e almoço que serão servidos dia 26 de abril

(Roney Minella – Assessoria de Comunicação/PMJ)

O aroma do churrasco defumado e o som do estalar da lenha já têm data para tomar conta do Cone Sul de Mato Grosso do Sul. Entre os dias 24 e 26 de abril, o município de Japorã vai comemorar seus 34 anos de emancipação com um evento que promete ser histórico: a 5ª Expô Japorã AgriShow – Festa da Agricultura Familiar.

Tendo o “churrasco raiz” como protagonista, Japorã está mobilizando oito associações rurais e autoridades para celebrar o aniversário do município com a maior festa de sua trajetória.

Neste contexto, o ponto alto da celebração, aguardado com ansiedade por moradores, visitantes e turistas, será o 4º Costelão Fogo de Chão. Em uma homenagem simbólica à idade do município, serão servidos 34 costelões suculentos, preparados com a técnica tradicional que garante o autêntico sabor da terra, sendo o verdadeiro “churrasco raiz”, com o inconfundível aroma amadeirado e sabor defumado profundo.

A força do Coletivo

O que torna o banquete ainda mais especial é a engenharia social por trás do churrasco, das churrasqueiras e fogões. Sob a liderança do Clube de Laço Estrela da Fronteira e de outras sete associações rurais, as forças foram unidas para garantir que o almoço seja impecável.

“Assumimos a responsabilidade de ajudar a organizar, preparar e servir este almoço e churrasco especial. O desafio é grande, mas a união com as lideranças das comunidades rurais e o apoio da sociedade nos dão a certeza de que superaremos as expectativas”, destaca o Patrão do Clube de Laço Renner Ramos.

A mobilização conta com o respaldo direto da Prefeitura de Japorã, da Câmara de Vereadores e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul (via SETESC).

Na última segunda-feira (6-04) os presidentes das oito associações envolvidas se reuniram no Legislativo Municipal (fotos acima), onde reivindicaram e receberam o apoio unânime dos parlamentares, liderados pelo presidente da Casa, vereador Gabriel José Klasmann.

“A Maior da História”

Para o prefeito Vitor da Cunha Rosa (Malaquias), a celebração é um reflexo do momento de integração que o município vive. “Envolvemos todo o secretariado e, principalmente, as associações. Nosso compromisso é promover a maior festa da história de Japorã. Para isso, estamos investindo e estabelecendo parcerias para o sucesso das comemorações” afirma o prefeito.

Os organizadores destacam que a programação ainda inclui barracas da agricultura familiar, baile com a Banda MDO, shows musicais com a dupla Joãpo Gustavo & Murilo e Us Agroboy, 2º festival estudantil, show de prêmios com sorteios de R$ 64 mil em dinheiro, e atrações de entretenimento e confraternização.

A expectativa da organização é a presença maciça de famílias japoraenses e dos municípios vizinhos que sempre prestigiam o tradicional almoço do aniversário de Japorã. Empresários, profissionais liberais, autoridades políticas, como vereadores, prefeitos, deputados estaduais e federais, dentre outros estão confirmando suas presenças na festa.

Confira as associações que estão à frente do banquete (almoço e costelão fogo de chão):

·Assoc. dos Pequenos Produtores Rurais da Indiana (Pres. Roberto Martins);

·Assoc. dos Produtores Rurais do Travessão Morumbi (Pres. Doblas);

·Assoc. Asproviva (Pres. Marcos Volf);

·Assoc. AFA Savana (Pres. Adriano);

·Assoc. Clube de Laço Estrela da Fronteira (Pres. Alex Shuts);

·Assoc. Indianópolis (Pres. Hélio Pascoal);

·Assoc. APLA (Pres. Samuel Trevisan)

·Assoc. dos Apicultores (Pres. José Malmann).

SERVIÇO

· Evento: 5ª Expo Japorã AgriShow

· Data: 24, 25 e 26 de abril

· Destaque: Almoço com 34 Costelões Fogo de Chão

Fotos do Costelão: © Jairton Costa – Jajá/Assomasul