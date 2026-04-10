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    Saúde – Município de Guaíra convoca população para campanha de vacinação contra a influenza e Dia D de mobilização

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    O Município de Guaíra, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que a campanha de vacinação contra a influenza terá início no dia 28 de março de 2026 e seguirá até 30 de maio de 2026.

    Durante todo o período da campanha, a vacina estará disponível em todas as Unidades de Saúde da Família, conforme cronograma regular de atendimento.

    Como parte da mobilização, será realizado o Dia D de vacinação no sábado, 11 de abril de 2026, todas as Unidades de Saúde da Família estarão abertas em horário ampliado, das 8h às 17h, para facilitar o acesso da população.

    As vacinas desempenham papel essencial na proteção da saúde individual e coletiva. Por meio da imunização, é possível prevenir doenças infecciosas como sarampo, poliomielite, febre amarela, COVID-19 e influenza, além de contribuir significativamente para o controle e até a eliminação dessas enfermidades.

    A vacinação não protege apenas quem a recebe, mas também toda a comunidade, especialmente as pessoas que não podem ser imunizadas. Trata-se de uma estratégia segura, eficaz e fundamental para evitar surtos e reduzir a mortalidade.

    Apesar dos avanços científicos, ainda há desinformação sobre os benefícios das vacinas. No entanto, a história comprova sua eficácia: antes da vacinação em larga escala, doenças como poliomielite deixavam milhares de crianças com sequelas permanentes, e enfermidades como sarampo, difteria e tétano eram responsáveis por altos índices de mortalidade infantil.

    O sarampo, por exemplo, já chegou a ser eliminado no Brasil em 2016, mas voltou a registrar casos devido à queda na cobertura vacinal. Antes da introdução da vacina, a doença causava milhões de mortes por ano no mundo.

    Diante desse cenário, a vacinação se reafirma como um ato de cuidado, responsabilidade e amor ao próximo.

    O Município reforça o convite para que toda a população participe da campanha, e compareça à Unidade de Saúde da Família mais próxima, especialmente no Dia D.

    É importante levar um documento de identificação e a carteira de vacinação, se houver. Manter o cartão atualizado é fundamental não apenas para a saúde, mas também por ser um documento exigido em matrículas e rematrículas escolares.

    A adesão da comunidade será decisiva para garantir altas taxas de cobertura vacinal e preservar a saúde pública.

    Portal Guaíra via Assessoria

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