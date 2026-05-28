Lojistas fazem “Dia Livre de Impostos” no Brasil; descontos chegam a 70%

Mobilização deve reunir dezenas de milhares de estabelecimentos em mais de mil cidades brasileiras

Consumidores de todo o país poderão economizar nesta quinta-feira (28) durante a 20ª edição do DLI (Dia Livre de Impostos), campanha nacional que reúne milhares de empresas dispostas a vender produtos e serviços sem o repasse da carga tributária.

Em alguns casos, os descontos podem chegar a 70%, dependendo do segmento e da incidência de impostos sobre os itens comercializados.

A iniciativa é promovida pela CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e pela CDL Jovem (Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem), com o objetivo de conscientizar a população sobre o peso da carga tributária no consumo e defender um sistema tributário mais simples, eficiente e equilibrado.

A mobilização deste ano deve reunir dezenas de milhares de estabelecimentos em mais de mil cidades brasileiras.

Participam da campanha lojas de rua, centros comerciais, postos de combustíveis, restaurantes e prestadores de serviços que aderiram voluntariamente ao movimento.

Cada empresa aplica descontos proporcionais aos tributos incidentes sobre os produtos ou serviços oferecidos, permitindo que os consumidores visualizem, na prática, o impacto dos impostos sobre os preços.

A edição de 2026 acontece em meio aos debates sobre simplificação tributária e isonomia fiscal para o varejo nacional durante o período de transição da reforma tributária.

Para a CNDL, a ação também busca chamar atenção para os efeitos da alta carga tributária na competitividade das empresas brasileiras.

Segundo o presidente da CNDL, José César da Costa, o Dia Livre de Impostos se consolidou como a maior campanha nacional de conscientização sobre os tributos embutidos nos bens de consumo.

“O Brasil precisa de um sistema de arrecadação mais justo, que reduza as desigualdades sociais e estimule o desenvolvimento econômico”, afirmou.

O coordenador nacional da CDL Jovem, Raphael Paganini, destacou o caráter educativo da campanha. De acordo com ele, a iniciativa ajuda os consumidores a entenderem quanto dos valores pagos diariamente corresponde à carga tributária.

“É um dia em que lojas e consumidores se unem para mostrar aos governantes que a carga tributária e a burocracia fiscal penalizam o consumo e dificultam o crescimento das empresas”, declarou Paganini.

Com informações: CNN Brasil