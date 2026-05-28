Rhaiza Matos cobra retomada da Estrada Deputado Estadual Onevan de Matos, a Balsinha, e governador confirma continuidade da obra

Após cobrança da ex-prefeita de Naviraí e pré-candidata a deputada estadual, Rhaiza Matos, a retomada das obras da Estrada da Balsinha, oficialmente denominada Estrada Deputado Estadual Onevan de Matos, foi confirmada pelo governador Eduardo Riedel.

Durante recente visita ao município de Iguatemi, onde cumpriu agendas oficiais e anunciou novos investimentos, o governador confirmou a continuidade dos trabalhos na rodovia e destacou publicamente a atuação de Rhaiza Matos em defesa da obra, considerada estratégica para toda a região Conesul.

“Essa obra está enrolada, por uma questão de projeto, tem um trecho, um pedaço pequeno numa ponte, que a gente vai dar sequência. Os técnicos já estão trabalhando para poder corrigir e terminar a Estrada da Balsinha. Quero aqui cumprimentar a ex-prefeita Rhaiza, que brigou muito. A Estrada da Balsinha leva o nome do pai dela, o saudoso deputado Onevan de Matos. Era um pedido e foi um desejo dele, junto ao então governador Reinaldo, em que a gente começou como secretário de infraestrutura e vamos entregar como governador”, afirmou Eduardo Riedel.

Em abril, Rhaiza Matos esteve na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SEILOG), acompanhada de representantes da região, para cobrar providências sobre a paralisação da obra. Segundo a pré-candidata a deputada estadual, a reunião com o secretário Guilherme de Carvalho garantiu um posicionamento positivo para a retomada dos serviços.

“Nós já tínhamos nos reunido com o secretário Guilherme para cobrar a continuação da obra e recebemos uma resposta positiva de que, até o final de maio, os trabalhos seriam retomados. Agora, ouvimos oficialmente do governador Eduardo Riedel essa confirmação. Quero agradecê-lo por atender esse pedido tão importante para toda a nossa região e garantir a continuidade dessa obra tão aguardada. Essa é uma luta de muitos anos do meu pai, que foi homenageado com o nome da estrada. Além disso, é uma conquista muito importante para todo o Conesul e um compromisso que sempre foi defendido por ele. Em breve, a estrada estará concluída, trazendo mais desenvolvimento e melhores condições para produtores rurais, empresários e toda a população que utiliza a via”, destacou Rhaiza Matos.

A paralisação dos serviços vinha gerando preocupação entre produtores rurais, empresários e moradores que utilizam diariamente a rodovia. O trecho apresentava dificuldades no tráfego, principalmente em períodos chuvosos, comprometendo a logística e causando prejuízos para a região.

Considerada uma via estratégica, a MS-290 possui papel fundamental no deslocamento de pessoas e no escoamento da produção agrícola, sendo essencial para o desenvolvimento econômico do Cone Sul.

Obra na Estrada da Balsinha

A obra teve início em 2023, com o projeto de pavimentação da MS-290, conhecida como Estrada da Balsinha. A rodovia liga o município de Naviraí, pela BR-163, até a MS-180, em Iguatemi.

O projeto contempla ainda a construção de duas pontes de concreto armado: uma com 25 metros de extensão sobre o Córrego Toro e outra com 90 metros sobre o Rio Amambaí.

Com 31,26 quilômetros de extensão, a estrada atravessa uma importante região agroindustrial, marcada pelo cultivo de cana-de-açúcar, grãos e pela bovinocultura. Durante o período de safra, a rodovia se torna uma das principais rotas de escoamento da produção até uma usina local, reforçando sua importância para a economia regional.