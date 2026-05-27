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    Palio furtado de oficina em Guaíra é recuperado pela Guarda Municipal

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    Um veículo Fiat/Palio branco, furtado de uma oficina em Guaíra, foi recuperado pela Guarda Municipal nesta terça-feira (26), durante patrulhamento em uma área de mata no bairro Parque Anhembi. O automóvel havia sido levado após o arrombamento do portão do estabelecimento.
    Conforme as informações da Polícia Militar, o proprietário da oficina percebeu o furto na segunda-feira (25), ao verificar que o veículo que estava no interior do estabelecimento havia sido levado. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação durante o período noturno.
    Segundo o registro policial, os autores arrombaram o portão da oficina para acessar o local e furtar o automóvel.
    Já nesta terça-feira (26), a Guarda Municipal localizou o Fiat/Palio escondido em meio à vegetação durante patrulhamento no bairro Parque Anhembi. Após a conferência dos dados, foi confirmado que se tratava do veículo furtado.
    O carro foi recolhido e encaminhado à 13ª Delegacia de Polícia Civil de Guaíra para as providências cabíveis e posterior restituição ao proprietário.
    Com informações: Ponto da Notícia
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