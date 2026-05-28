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    Prefeito de Itaquiraí garante retomada da obra da Creche do Jardim Primavera

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    Foto: Comunicação/Prefeitura de Itaquiraí
    Comunicação/Prefeitura de Itaquiraí –

    Após um período de paralisação causado por entraves relacionados ao Governo Federal, a prefeitura de Itaquiraí viabilizou a retomada das obras de construção da Creche do Jardim Primavera.

    A unidade, modelo Proinfância Tipo 2 do Governo Federal, está atualmente com 84,33% de execução. A previsão é de que os serviços sejam concluídos no prazo de quatro meses. Além da finalização da estrutura física, também está prevista a aquisição de equipamentos voltados ao atendimento da educação infantil.

    Segundo nota da prefeitura “desde o início da gestão, a administração municipal buscava alternativas para regularizar a situação da obra e garantir sua continuidade. Após articulações administrativas e diálogo junto aos setores responsáveis, foi possível destravar o processo e assegurar a retomada dos trabalhos.”

    A creche terá capacidade para atender até 188 crianças nos períodos matutino e vespertino, ou 94 em período integral, ampliando de forma significativa a oferta de vagas na rede municipal de ensino. O novo espaço foi planejado para oferecer um ambiente adequado ao desenvolvimento das crianças.

    A conclusão da unidade atende a uma demanda antiga da comunidade e da Secretaria Municipal de Educação, que acompanha o projeto desde 2014. Para muitas famílias, a entrega da creche representará mais tranquilidade no dia a dia, especialmente para pais e mães que precisam conciliar a rotina de trabalho com os cuidados dos filhos.

    “Essa é uma conquista importante para Itaquiraí e, principalmente, para as famílias do Jardim Primavera e de toda a região. Encontramos essa obra parada por questões ligadas ao Governo Federal, mas trabalhamos para destravar a situação e garantir que ela pudesse ser retomada. A educação sempre será uma prioridade da nossa gestão, e ver essa creche próxima de ser concluída representa a realização de um sonho esperado há muitos anos pelas nossas famílias”, afirmou o prefeito Thalles Tomazelli (PL), que esteve acompanhando as obras na nova unidade de ensino.
    Foto: Comunicação/Prefeitura de Itaquiraí
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