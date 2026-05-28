Prefeito de Itaquiraí garante retomada da obra da Creche do Jardim Primavera

Comunicação/Prefeitura de Itaquiraí –

Após um período de paralisação causado por entraves relacionados ao Governo Federal, a prefeitura de Itaquiraí viabilizou a retomada das obras de construção da Creche do Jardim Primavera.

A unidade, modelo Proinfância Tipo 2 do Governo Federal, está atualmente com 84,33% de execução. A previsão é de que os serviços sejam concluídos no prazo de quatro meses. Além da finalização da estrutura física, também está prevista a aquisição de equipamentos voltados ao atendimento da educação infantil.

Segundo nota da prefeitura “desde o início da gestão, a administração municipal buscava alternativas para regularizar a situação da obra e garantir sua continuidade. Após articulações administrativas e diálogo junto aos setores responsáveis, foi possível destravar o processo e assegurar a retomada dos trabalhos.”

A creche terá capacidade para atender até 188 crianças nos períodos matutino e vespertino, ou 94 em período integral, ampliando de forma significativa a oferta de vagas na rede municipal de ensino. O novo espaço foi planejado para oferecer um ambiente adequado ao desenvolvimento das crianças.

A conclusão da unidade atende a uma demanda antiga da comunidade e da Secretaria Municipal de Educação, que acompanha o projeto desde 2014. Para muitas famílias, a entrega da creche representará mais tranquilidade no dia a dia, especialmente para pais e mães que precisam conciliar a rotina de trabalho com os cuidados dos filhos.