Prefeito de Itaquiraí garante retomada da obra da Creche do Jardim Primavera

Após um período de paralisação causado por entraves relacionados ao Governo Federal, a prefeitura de Itaquiraí viabilizou a retomada das obras de construção da Creche do Jardim Primavera.
A unidade, modelo Proinfância Tipo 2 do Governo Federal, está atualmente com 84,33% de execução. A previsão é de que os serviços sejam concluídos no prazo de quatro meses. Além da finalização da estrutura física, também está prevista a aquisição de equipamentos voltados ao atendimento da educação infantil.
Segundo nota da prefeitura “desde o início da gestão, a administração municipal buscava alternativas para regularizar a situação da obra e garantir sua continuidade. Após articulações administrativas e diálogo junto aos setores responsáveis, foi possível destravar o processo e assegurar a retomada dos trabalhos.”
A creche terá capacidade para atender até 188 crianças nos períodos matutino e vespertino, ou 94 em período integral, ampliando de forma significativa a oferta de vagas na rede municipal de ensino. O novo espaço foi planejado para oferecer um ambiente adequado ao desenvolvimento das crianças.
A conclusão da unidade atende a uma demanda antiga da comunidade e da Secretaria Municipal de Educação, que acompanha o projeto desde 2014. Para muitas famílias, a entrega da creche representará mais tranquilidade no dia a dia, especialmente para pais e mães que precisam conciliar a rotina de trabalho com os cuidados dos filhos.
“Essa é uma conquista importante para Itaquiraí e, principalmente, para as famílias do Jardim Primavera e de toda a região. Encontramos essa obra parada por questões ligadas ao Governo Federal, mas trabalhamos para destravar a situação e garantir que ela pudesse ser retomada. A educação sempre será uma prioridade da nossa gestão, e ver essa creche próxima de ser concluída representa a realização de um sonho esperado há muitos anos pelas nossas famílias”, afirmou o prefeito Thalles Tomazelli (PL), que esteve acompanhando as obras na nova unidade de ensino.