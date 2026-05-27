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27/05/2026
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    Suspeitos fogem após tentativa de furto em depósito de supermercado em Guaíra

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    Dois suspeitos fugiram após uma tentativa de furto registrada durante a madrugada desta quarta-feira (27), em um imóvel utilizado como depósito de supermercado, em Guaíra.
    Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após uma denúncia informando que indivíduos haviam invadido uma residência ao lado de um supermercado, utilizada também como depósito.
    Quando os policiais chegaram no local, visualizaram um suspeito do lado externo do imóvel. Ao perceber a aproximação da viatura, ele fugiu pulando o muro dos fundos e tomou rumo ignorado.
    Durante vistoria no imóvel, os policiais constataram que a grade de proteção da porta havia sido quebrada. Diversas panelas e formas de alumínio já estavam separadas na área externa da residência para serem levadas.
    Conforme o boletim policial, devido à quantidade de objetos separados, existe a suspeita de que um veículo pudesse ser utilizado para auxiliar na ação.
    Apesar das buscas realizadas na região, nenhum suspeito foi localizado. O gerente regional do supermercado foi orientado sobre os procedimentos cabíveis.
    Com informações: Ponto da Notícia
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