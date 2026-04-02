Com obras de recuperação do Morenão, Governo lança projeto para modernizar futebol de MS

O governador Eduardo Riedel apresentou nesta terça-feira (31-03) o projeto de modernização do futebol de Mato Grosso do Sul. Para resgatar esta paixão serão desenvolvidos três pilares: infraestrutura, formação e governança. A principal ação será a recuperação no Estádio Morenão, com obras emergenciais que permitam a retomada das atividades em 2027. Este é apenas o ponto de largada para um futuro promissor deste “palco histórico”.

Durante evento realizado no auditório da Governadoria, o Estado e a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) assinaram o termo de cedência do estádio, que vai possibilitar os investimentos de R$ 16,7 milhões no Morenão até 2028, em obras emergências de segurança estrutural (rampas e escadas de acesso), instalações elétricas e adequações às normas de vigentes contra incêndio e pânico.

Símbolo de glórias do futebol sul-mato-grossense, esta transformação será um verdadeiro legado à população. Ainda neste ano estão previstas intervenções para restabelecer a segurança e o funcionamento básico, preparando a casa do futebol de MS para abrigar as futuras competições no ano que vem.

Assinatura da cessão do estádio para o Governo do Estado

“Momento extremamente relevante para o Estado. Hoje aconteceu aqui a transferência do Morenão ao Estado. Depois vamos fazer as obras e ações que somos responsáveis, com investimento diretos no estádio em curto prazo para viabilizar o uso e a volta do equipamento”, afirmou o governador.

O Governo contará com apoio da FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul) para manutenção do gramado, vestiários e pista de atletismo, sistema de irrigação e possibilidade de captação de recursos junto à CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Projeto foi apresentado no auditório da Governadoria

“Depois em outro momento temos até 2028 para fazer a concessão do Morenão, com projeto de viabilidade e estudo do que será feito, determinando o que a empresa que assumir terá que realizar e investir no estádio por um período de 35 anos, podendo explorar com futebol, eventos, atrações culturais, tudo que o equipamento oferecer”, completou Riedel.

Inaugurado em 1971, o Morenão já foi um dos principais estádios do Centro-Oeste, com capacidade superior a 40 mil torcedores. Ao longo das décadas, recebeu partidas importantes do futebol nacional.

Secretário Marcelo Miranda apresenta projeto de modernização do futebol de MS

Esta parceria com a UFMS vai permitir que o Estado administre os 84 mil m² correspondentes ao estádio e estacionamentos. O início de um processo de transformação. “Esta cessão significa retornar para aquele lugar onde as pessoas lembram dos jogos que assistiram com os pais e avós. Celebramos hoje a coragem, seriedade e responsabilidade dos gestores que decidiram pensar no coletivo e no futuro. A estrutura do estádio será revitalizada e devolvida à população em toda a sua magnitude”, descreveu a reitora da UFMS, Camila Ítavo.

O secretário estadual de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, adiantou que o plano para o Morenão foi definido em três etapas. “A primeira é a assinatura da cessão do estádio pelo Governo do Estado. Depois as obras que vão possibilitar o retorno das atividades no ano que vem. Na etapa final o estudo de viabilidade e concessão do estádio”, descreveu o secretário.

Reitora da UFMS discursa durante evento no auditório da Governadoria

Formação e apoio

O apoio ao futebol sul-mato-grossense foi consistente nos últimos anos pelo Estado. Do período de 2022 até 2025 chegou a R$ 9,47 milhões. Foi uma evolução significativa a cada ano. Em 2022 estava em R$ 1,44 milhão e no ano passado alcançou R$ 3,73 (milhões), um crescimento de 158%.

Um dos pilares do Estado é a formação de base, que é essencial para fortalecer o futebol estadual. Entre as ações está a estruturação das categorias de base, com foco em segurança, transporte, arbitragem e criação de oportunidades reais para jovens talentos locais. Somente nesta área o investimento foi de R$ 4,1 milhões (2022 – 2025)

Formação de novos talentos. O objetivo não é o protagonismo imediato, mas criar as estruturas adequadas da base, para sucesso a longo prazo, com uma visão estratégica e organização, construindo um futuro possível e sustentável no esporte.

Já nas atividades profissionais o investimento chegou a R$ 4,5 milhões aos times masculinos entre 2022 e 2025. O apoio também chegou ao futebol feminino, com R$ 816 mil para estruturação de equipes e fortalecimento das competições (2023 a 2025).

Evento teve a participação de clubes e desportistas do Estado

Futebol moderno

Seguindo uma tendência nacional e mundial do esporte, a parte da governança e o estímulo do Estado para os clubes aderirem às SAFs (Sociedades Anônimas do Futebol) também fazem parte deste plano audacioso de alavancar esta paixão regional.

Este novo modelo moderno de gestão garante segurança jurídica para atrair investimentos privados, formando clubes-empresas, que possam fortalecer o esporte mais popular do país.

O foco é reorganizar para que Mato Grosso do Sul volte a ser competitivo, com grandes times e um palco preparado para o espetáculo. Esta modernização cria novas oportunidades e fortalece a economia regional.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Saul Schramm/Secom-MS