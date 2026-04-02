Prefeitura de Japorã adquire S-10 e destina veículo para ações da Secretaria de Educação

(Roney Minella – Reportagem e Redação)

O prefeito de Japorã, Vitor Cunha da Rosa (Malaquias), entregou, na manhã desta terça-feira (31/03), as chaves de uma caminhonete S-10 4×4 à secretária municipal de Educação, Veridiana Barbosa da Silva. A entrega do novo veículo, em frente ao Paço Municipal, confirma o compromisso da gestão “Amor Pelo Nosso Povo” em garantir as condições ideais para as ações do setor educacional.

Este veículo – informa o prefeito Vitor Malaquias – foi adquirido com recursos próprios provenientes de economias da Prefeitura. “Investimos R$ 325 mil nesta aquisição, atendendo a uma solicitação da Secretaria de Educação. Nosso município possui características territoriais específicas, com extensas áreas rurais e comunidades indígenas em regiões com estradas não pavimentadas. Uma caminhonete garante o tráfego mais seguro nestas condições”, observou.

Malaquias acrescentou que veículos convencionais apresentam limitações significativas de tráfego, o que compromete a segurança dos servidores, a regularidade dos deslocamentos e a continuidade dos serviços públicos. “Por isso, optamos por este modelo, mais robusto, que terá maior durabilidade, menor consumo relativo e melhor desempenho em condições severas de uso, assegurando economicidade e racionalidade na aplicação dos recursos públicos”.

Ao receber as chaves do novo veículo, a secretária lembrou que a Educação realiza, de forma contínua, visitas técnicas às unidades escolares das zonas urbana e rural, além das aldeias. Dessa forma, a nova aquisição será utilizada na execução das atividades administrativas, pedagógicas, técnicas e logísticas desenvolvidas pela pasta, incluindo acompanhamento pedagógico, supervisão administrativa, monitoramento de programas educacionais e inspeções.

“Também realizamos o deslocamento de servidores para capacitações, reuniões e formações técnicas, tanto no âmbito municipal quanto fora dele. Tais atividades demandam um veículo com tração adequada, resistência estrutural e confiabilidade, apto a operar em terrenos irregulares e em longas distâncias. Além disso, priorizamos a segurança, o conforto, a autonomia e, sobretudo, a eficiência com o menor custo operacional no transporte de servidores, documentos, equipamentos e materiais institucionais”, destacou Veridiana Barbosa.

Fotos: ©Caíque Fernandes/PMJ