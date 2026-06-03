Governo de Mundo Novo realiza posse de nove servidores concursados

O Governo de Mundo Novo realizou, nesta quarta-feira (3), na Câmara Municipal de Vereadores, a cerimônia de posse de nove servidores efetivos aprovados em concurso público realizado no ano passado.

Foram empossados cinco Assistentes de Educação, um Agente Comunitário de Saúde (USF 1), um Fisioterapeuta, um Orientador Social e um Motorista Especializado, reforçando as áreas de educação, saúde, assistência social e transporte do município.

A solenidade contou com a presença da prefeita Rosaria Lucca Andrade, do presidente da Câmara Municipal, Jeferson Cavalcante “Pinduca”, do gerente-geral Paulo Lourenço, além de secretários, diretores municipais, representantes do Fundo de Previdência Municipal, demais vereadores, familiares e convidados.

A posse representa mais um avanço no fortalecimento da administração pública municipal, ampliando a estrutura de atendimento e garantindo maior continuidade e qualidade nos serviços prestados à população.