MDA – Mulheres de Deus em Ação, Mulheres de Deus em Amor. Amor que se transforma em atitudes

O MDA um projeto social da Igreja Mundial do Poder de Deus, tem como tema principal neste ano o Amor, demonstrando que a fé deve ser vivida por meio de ações que alcançam vidas e transformam realidades.

O trabalho é liderado nacionalmente pela Pastora Raquel Santiago, que tem incentivado mulheres a serem instrumentos de Deus, levando esperança, cuidado e solidariedade às famílias que mais necessitam.

Na cidade de Mundo Novo MS, o projeto está sob a coordenação da Miss Priscila Irusta, juntamente com o Pr.Jan Irusta, contando ainda com o apoio de uma dedicada equipe de obreiros, colaboradores e voluntários.

O MDA tem como missão levar a Palavra de Deus e o amor de Cristo a todos, promovendo não apenas o alimento espiritual, mas também auxílio às necessidades do dia a dia. Entre as ações desenvolvidas estão a arrecadação e distribuição de roupas, calçados e cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade, além da realização de projetos sociais que beneficiam a comunidade.

Entre as atividades já realizadas em Mundo Novo MS,destacam-se Manhã no Lar dos Idosos São Francisco, momentos de comunhão, louvor e ministração da Palavra de Deus aos idosos, levando a todos tanto aos idosos como funcionários Kit de Higiene , Leitene sempre uma lembrancinha representando o MDA.O projeto também atende a comunidade de Itaipu Porã com a distribuição de roupas, calçados, sopão solidário e cestas básicas, levando dignidade, acolhimento e esperança a diversas famílias, este ano foram distribuídos 70 ovos de Páscoa, mais de 40 cestas básicas e muito mais.

Mais do que um projeto social, o MDA é um movimento de fé, amor e serviço ao próximo, colocando em prática os ensinamentos de Jesus Cristo por meio de atitudes que fazem a diferença na vida das pessoas.

MDA 2026 – O Amor Maior em Ação. “Porque tive fome, e destes-me de comer; tive sede, e destes-me de beber.” (Mateus 25:35).

A Igreja Mundial do Poder de Deus e de Mundo Novo está localizada na Av Adjalmo Saldanha N 1079 Bairro Berneck

Para participar ou ser um doador ente em contato Pr. Jam Irusta 67 98403 1775 ou Miss Priscilla Irusta 67 98425 8174.

Fotos dos eventos: