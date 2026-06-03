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03/06/2026
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    Operação Corpus Christi: foco da PRF é o transporte de passageiros

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Sinistros de trânsito recentes com ônibus e vans deixaram dezenas de mortos e feridos em diferentes rodovias do país

    Polícia Rodoviária Federal inicia, nesta quarta-feira (3), o reforço na fiscalização para mais um feriado nacional prolongado, que deve representar aumento no fluxo de veículos e pessoas nas BRs. Até o próximo domingo (7), as equipes de todo o país vão se mobilizar para garantir a segurança durante a Operação Corpus Christi.

    No trabalho dos policiais estão a prevenção de sinistros e fiscalização do trânsito, com a verificação do estado de conservação dos veículos, uso de equipamentos obrigatórios e o respeito às normas de trânsito, e o combate ao crime. Além disso, a PRF também vai fiscalizar os veículos de transporte de passageiros, que incluem ônibus, micro-ônibus e vans.

    A preocupação com o transporte de pessoas é reflexo das estatísticas da PRF que indicam aumento de 8,32% dos sinistros de trânsito que envolvem esses veículos. De janeiro a abril deste ano, as rodovias federais tiveram 690 ocorrências com ônibus, micro-ônibus e vans.  A estatística de mortes também teve alta. No total, 74 pessoas morreram e 1.128 ficaram feridas.

    O caso mais recente de sinistro de trânsito com alto número de óbitos ocorreu na BR-116, em Santa Terezinha (BA). No domingo (31), uma van, que saiu de Feira de Santana (BA) para Milagres (BA), e um caminhão, que ia de Juazeiro (BA) para o Rio de Janeiro (RJ), se deslocavam em sentidos opostos e colidiram. A ocorrência deixou 16 mortos, todos estavam na van.

    Ano

    Sinistros de trânsito – ônibus, micro-ônibus e vans

    Mortes

    Feridos

    Janeiro a abril de 2026

    690

    74

    1.128

    Janeiro a abril de 2025

    637

    31

    696

    Em outras duas ocorrências, registradas no feriado de Tiradentes, em Formosa (GO) e Salinas (MG), foram 14 mortes. Na colisão entre um caminhão, uma van e uma caminhonete, na BR-020, em Goiás, foram oito vítimas. Em 24 de maio, na BR-251, na cidade de Cruz de Salinas em Minas Gerais, oito pessoas morreram na colisão entre um ônibus e um caminhão.

    Os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais são as Unidades da Federação com mais registros de ocorrências com veículos de transporte de passageiros este ano. O estado do Paraná completa as três primeiras posições. Juntos, eles tiveram 30 mortes e 458 feridos.

    Unidade da Federação (UF)

    Sinistros de trânsito – ônibus, micro-ônibus e vans

    Mortes

    Feridos

    Rio de Janeiro (RJ)

    89

    3

    67

    Minas Gerais (MG)

    80

    17

    256

    Paraná (PR)

    62

    10

    135

    As rodovias com o maior índice de mortes são as BRs 116, com 24, a 153, com 7, e a 381, com 4 óbitos.

    A conduta de todos os motoristas é indispensável para a segurança nas rodovias, inclusive de ônibus, micro-ônibus e vans. Mesmo assim, as autuações nos primeiros quatro meses deste ano indicam que muitos não respeitam a legislação de trânsito, isso porque as autuações envolvem o comportamento das pessoas na direção dos veículos.

    Infrações

    Quantidade de infrações

    Transitar em velocidade superior à máxima permitida

    28.498

    Conduzir o veículo com equip obrigatório em desacordo com o estab pelo Contran

    2.675

    Conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado

    1.733

    Para evitar novos sinistros de trânsito como os registrados nos primeiros meses do ano, o trabalho de prevenção e fiscalização vai verificar a situação em que as pessoas são transportadas nas rodovias. Os procedimentos incluem os documentos dos motoristas e dos veículos, o estado de conservação de ônibus, micro-ônibus e vans e a forma como os passageiros são transportados, conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

    O coordenador-geral de Segurança Viária da PRF, Stênio Pires, explica os riscos do transporte irregular de passageiros e o que as pessoas devem observar antes de viajar: “Buscar um transporte em empresas e linhas que são cadastradas nos órgãos reguladores é o primeiro passo para quem busca uma viagem mais segura. As vantagens financeiras do transporte clandestino, muitas vezes em veículos precários, superlotados e com rotas alternativas perigosas para fugir das fiscalizações, podem custar caro. Podem custar a vida”, alertou o gestor.

    Registro e fiscalização

    A empresa de transporte de passageiros só pode exercer essa atividade após autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A instituição fiscaliza os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros para verificar se as empresas e os veículos estão devidamente autorizados a operar. Durante as ações de fiscalização, são conferidos documentos, autorizações e demais requisitos exigidos pela regulamentação, com o objetivo de garantir a segurança dos passageiros e a regularidade da prestação do serviço.

    Quando é constatada a realização de transporte clandestino, são adotadas as medidas administrativas previstas na regulamentação. Entre elas estão a lavratura de auto de infração em nome da empresa responsável pela operação irregular e a apreensão do veículo utilizado na prestação do serviço pelo período de 72 a 144 horas, conforme a reincidência da conduta. Essas medidas visam a coibir a atividade irregular e promover a segurança dos usuários do transporte rodoviário de passageiros.

    Dicas para uma viagem em segurança:

    -Faça a revisão do veículo;

    -Descanse antes da viagem;

    -Veja as condições da rodovia;

    -Acompanhe as condições meteorológicas;

    -Não consuma bebidas alcoólicas antes de dirigir;

    -Utilize o cinto de segurança e os equipamentos obrigatórios;

    -Respeite os limites de velocidade;

    -Não use o celular ao volante;

    -Ultrapasse em local permitido.

    Justiça e Segurança
    Com informações: PRF GOV.BR
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