Riedel anuncia reforma de R$ 16,7 milhões no Morenão e prevê retomada do estádio até 2028

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O governador Eduardo Riedel anunciou investimento de R$ 16,7 milhões para a reforma do Estádio Morenão, em Campo Grande. O recurso será aplicado após a assinatura do termo de cessão entre o Governo do Estado e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), formalizada nesta terça-feira (31).

Com o acordo, o Estado passa a ter autorização para realizar intervenções estruturais no estádio, com cronograma previsto até 2028. As obras incluem melhorias emergenciais nas áreas de segurança, acessibilidade e adequação às normas vigentes.

Entre os serviços previstos estão a recuperação de rampas e escadas de acesso, modernização das instalações elétricas e adequações às normas de prevenção contra incêndio e pânico. O objetivo inicial é viabilizar a reabertura do estádio para partidas e grandes eventos já a partir de 2027.

Durante o anúncio, o governador destacou a importância da medida para o esporte sul-mato-grossense.

Segundo Riedel, a transferência do Morenão representa um passo importante para destravar investimentos no futebol do Estado e permitir a retomada do uso do espaço.

A ação também contará com apoio da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), que deve auxiliar na manutenção do gramado, vestiários, pista de atletismo e sistema de irrigação, além da possibilidade de captação de recursos junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Após a conclusão das obras emergenciais, a previsão é que o estádio seja disponibilizado para concessão à iniciativa privada ou por meio de parceria público-privada, com expectativa de definição até 2028.

Fechado há quase quatro anos, o Morenão é considerado um dos principais equipamentos esportivos de Mato Grosso do Sul e símbolo histórico do futebol estadual. Com informações: Top Midia.