Mulher foragida do semiaberto por tráfico de drogas é presa pela Polícia Militar em Mundo Novo

Comunicação PM –

Uma mulher de 35 anos de idade, residente no bairro São Jorge, em Mundo Novo, foi presa na manhã de segunda-feira (16), por uma equipe da Polícia Militar daquele Município.

Os militares efetuavam patrulhamento pela região, quando avistaram ela, sentada em frente a residência, onde está morando atualmente.

Durante a checagem, os militares localizaram um mandado de prisão contra a mesma, que devido a evasão do sistema penal em Campo Grande, onde cumpria pena no semi-aberto, por tráfico de drogas, teve mandado de prisão expedido por uma das varas criminais da Capital.

Ela então foi conduzida a Delegacia de Polícia, para os demais procedimentos que o caso requer. Pesquisa no sistema de segurança, aponta que a pena dela, está pendente em cinco anos e dez meses.