quinta-feira,
26/02/2026
Mais
    InícioDestaqueMulher foragida do semiaberto por tráfico de drogas é presa pela Polícia...
    DestaquePolicial

    Mulher foragida do semiaberto por tráfico de drogas é presa pela Polícia Militar em Mundo Novo

    willian
    willian

    Comunicação PM –

    Uma mulher de 35 anos de idade, residente no bairro São Jorge, em Mundo Novo, foi presa na manhã de segunda-feira (16), por uma equipe da Polícia Militar daquele Município.

    Os militares efetuavam patrulhamento pela região, quando avistaram ela, sentada em frente a residência, onde está morando atualmente.

    Durante a checagem, os militares localizaram um mandado de prisão contra a mesma, que devido a evasão do sistema penal em Campo Grande, onde cumpria pena no semi-aberto, por tráfico de drogas, teve mandado de prisão expedido por uma das varas criminais da Capital.

    Ela então foi conduzida a Delegacia de Polícia, para os demais procedimentos que o caso requer. Pesquisa no sistema de segurança, aponta que a pena dela, está pendente em cinco anos e dez meses.

    Artigo anterior
    Mundo Novo – operação conjunta apreende 3,5 toneladas de maconha, 800 caixas de cigarros e recupera veículo furtado
    Próximo artigo
    Saúde de Mundo Novo informa sobre 2ª dose da vacina contra a Dengue e sorteio de patinete elétrico

    Mais Lidas

    Rua Voluntários da Pátria, 820 - Centro
    CEP 79980-000 | Mundo Novo - MS

    Contato: tribunadopovo@hotmail.com

    Siga nas Redes Sociais: