Mundo Novo – operação conjunta apreende 3,5 toneladas de maconha, 800 caixas de cigarros e recupera veículo furtado

Uma operação integrada realizada em Mundo Novo, resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas e cigarros, além da recuperação de um veículo furtado. A ação contou com a participação da Polícia Militar e Polícia Militar Ambiental de Mundo Novo e do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) de Guaíra (PR).

As diligências tiveram início após as forças de segurança receberem uma denúncia anônima sobre um veículo que trafegava em alta velocidade pelo Bairro São Jorge, com suspeita de transportar ilícitos. Após buscas na região, as equipes localizaram uma Toyota SW4, modelo 2016, escondida em um terreno com muro alto. Durante a checagem, constatou-se que a caminhonete utilizava placas falsas e possuía registro de furto ocorrido em setembro deste ano, na cidade de Umuarama (PR).

No interior do veículo e dentro da residência localizada no mesmo terreno, os policiais encontraram diversos fardos de maconha, que totalizaram 3.488 quilos da droga. Durante os procedimentos para a remoção do veículo e do entorpecente, as equipes suspeitaram de um barracão situado ao lado da casa. Ao verificarem o local, descobriram um depósito contendo 800 caixas de cigarros de origem estrangeira.

A Receita Federal de Mundo Novo foi acionada para dar apoio na apreensão da carga de contrabando. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais, e as autoridades seguem com as investigações para identificar e localizar os responsáveis pelos materiais ilícitos.