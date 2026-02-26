Itaquiraí – Obra de R$ 5 milhões vai entregar novo cartão-postal à população

TaNaMidiaNavirai –

A Praça Santos Tomazelli está passando por uma ampla reforma em toda a sua estrutura física, que vai transformar o espaço em um novo cartão-postal do município. A obra contempla a modernização e ampliação estrutural de toda a praça, com a construção de novos banheiros, lanchonete, palco, espaço para eventos culturais, novo e moderno sistema de iluminação, além de piso revitalizado e chafarizes, oferecendo mais conforto, acessibilidade e opções de lazer para a população.

O investimento é de aproximadamente R$ 5 milhões, com recursos oriundos do Governo do Estado e contrapartida da Prefeitura. Atualmente, cerca de 80% das obras já foram concluídas e a previsão é de que a entrega oficial do novo espaço aconteça até o mês de junho deste ano.

Para o prefeito Thalles Tomazelli, a revitalização da praça é um avanço importante para o município. “Estamos trabalhando para entregar à população um espaço moderno, bonito e acolhedor, que valorize o lazer, a cultura e o convívio das famílias. Essa obra vai transformar a praça em um verdadeiro ponto de encontro para a nossa gente”, destacou.

Thalles também agradeceu o apoio do governador Eduardo Riedel, ressaltando a parceria com o Governo do Estado. “Esse investimento só está sendo possível graças ao apoio do Governo do Estado, que tem sido um grande parceiro do nosso município. Agradecemos ao governador por acreditar em Itaquiraí e contribuir para a transformação dos nossos espaços públicos”, finalizou.

O cuidado com a cidade, demonstrando que Itaquiraí segue avançando com planejamento, responsabilidade e zelo pelos espaços públicos, valorizando o bem-estar da população e a qualidade de vida de quem vive aqui.