    Governo de Mundo Novo reforça infraestrutura no Porto Isabel com reparos na rampa e manutenção da estrada de acesso

    willian
    O Governo de Mundo Novo, por meio da Secretaria Municipal de Obras, realizou nesta semana serviços de manutenção e reparos na rampa de embarque e desembarque no Porto Isabel, reforçando o compromisso da administração com a infraestrutura e o fortalecimento do turismo local.

    Os trabalhos foram executados pela equipe da Secretaria de Obras, sob coordenação do secretário Adacildo Oliveira, em razão da aproximação da temporada de pesca, período em que aumenta significativamente o fluxo de turistas e amantes da pescaria no município. A melhoria na estrutura da rampa garante mais segurança, organização e melhores condições de uso para embarcações e usuários.

    Além da recuperação da rampa, o Governo Municipal também realizou serviços de manutenção na estrada de acesso ao porto, assegurando melhores condições de tráfego, facilitando o deslocamento de moradores, pescadores e visitantes.

    A ação integra o cronograma contínuo de manutenção e melhorias promovido pela gestão municipal, com foco na valorização dos pontos turísticos, no incentivo à economia local e na oferta de mais qualidade e segurança para a população de Mundo Novo.
