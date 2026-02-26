Governo de Mundo Novo reforça infraestrutura no Porto Isabel com reparos na rampa e manutenção da estrada de acesso

Os trabalhos foram executados pela equipe da Secretaria de Obras, sob coordenação do secretário Adacildo Oliveira, em razão da aproximação da temporada de pesca, período em que aumenta significativamente o fluxo de turistas e amantes da pescaria no município. A melhoria na estrutura da rampa garante mais segurança, organização e melhores condições de uso para embarcações e usuários.