Mulher é condenada a mais de 14 anos de prisão por torturar a própria mãe de 86 anos em Guaíra

Uma mulher foi condenada pela Justiça a 14 anos e oito meses de prisão por torturar a própria mãe, uma idosa de 86 anos, em Guaíra. A sentença foi proferida pela Vara Criminal do município e também determinou o pagamento de R$ 30 mil por danos morais à vítima.

De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Paraná, os maus-tratos ocorreram de forma contínua até outubro de 2025.

A filha era responsável pelos cuidados da mãe, mas, em vez de prestar assistência, submetia a idosa a episódios frequentes de violência física e psicológica.

As investigações apontaram que a mulher agredia a mãe com empurrões, socos, mordidas, puxões de cabelo e até tentativas de sufocamento. Os atos eram praticados como forma de castigo e provocavam intenso sofrimento físico e mental.

Segundo o Ministério Público, a vítima possui limitações de mobilidade, audição e comunicação, dependendo da ajuda de terceiros para realizar atividades básicas do dia a dia. A condenada encarava os cuidados com a mãe como um fardo e, por isso, recorria constantemente às agressões.

A pena foi fixada em regime fechado. Ainda cabe recurso da decisão.

Com informações: Ponto da Notícia