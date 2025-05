O LEGADO DE DIVALDO FRANCO

Admiradores ressaltam legado social de Divaldo Franco para além do espiritismo

Centenas se reúnem ao longo desta quarta-feira, 14, para se despedir do líder espírita na Mansão do Caminho, em Salvador, BA

Divaldo Franco, líder espírita, é homenageado em Salvador por seu impacto espiritual e social, incluindo a criação de 650 filhos adotivos e obras educacionais na Mansão do Caminho.

Um líder espírita que transformou pelo social. Durante toda essa quarta-feira, 14, centenas de pessoas devem transitar pelo Ginásio da Mansão do Caminho, no bairro de Pau da Lima, em Salvador (BA), para homenagear Divaldo Franco. Ali, estão pessoas que foram tocadas pela mediunidade de Divaldo, e outras que tiveram suas vidas mudadas por suas obras sociais.

Entre as dezenas de admiradores enfileirados para saudar o caixão fechado de Divaldo tem gente de toda faixa etária. Entre os mais velhos, porém, é possível sentir o impacto de Divaldo Franco por longos anos de suas vidas.

É o caso de Maria Piedade, de 67 anos. Natural de Goiânia, GO, ela decidiu se mudar para Salvador assim que se aposentou para se tornar voluntária no complexo social Mansão do Caminho, onde vive atualmente. Já são 13 anos nessa trajetória.

“São várias renúncias, mas são renúncias de alegrias, são renúncias que propiciam alegrias, que propiciam uma felicidade íntima em comum”, conta Piedade, que construiu sua carreira profissional em Brasília (DF), onde conheceu Divaldo, em uma palestra no Senado Federal.