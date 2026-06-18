Segurança – Dois homens são presos suspeitos de participar de mega-assalto a bancos no Paraguai

José Cuevas Yegros e Ramon Leonardo Bogado, ambos paraguaios, foram presos no Paraguai suspeitos de envolvimento no mega-assalto a bancos e uma casa de câmbio ocorrido na madrugada de terça-feira (16), em Santa Rita, cidade localizada a cerca de 70 quilômetros da fronteira com o Brasil.

As prisões aconteceram durante operações realizadas pela polícia paraguaia na cidade de Emboscada, na região de Caacupé, próximo à capital Assunção. Segundo a policia, os suspeitos foram encontrados durante buscas em residências ligadas à investigação.

Além das prisões, os agentes apreenderam celulares e uma mochila que podem ajudar a esclarecer a participação dos detidos no crime. Os materiais foram encaminhados ao Ministério Público paraguaio para análise.

Os dois homens permanecem presos enquanto a investigação avança para identificar outros integrantes da quadrilha.

As autoridades paraguaias também investigam a possível participação de brasileiros na ação. Testemunhas relataram ter ouvido integrantes da quadrilha falando português durante o ataque.

“São pessoas que atuam no Paraguai, brasileiros junto com paraguaios para realizar esse tipo de ação. Alguns vivem no Paraguai”, afirmou Carlos Alberto Dure Rios, chefe do Comando Tripartite.

A polícia também apura uma possível ligação dos suspeitos com organizações criminosas brasileiras.

Assaltantes atacaram três bancos e uma casa de câmbio

De acordo com as investigações, mais de 20 criminosos participaram do ataque. O grupo utilizou armas de grosso calibre e explosivos para atacar as agências do Banco Familiar e do Banco GNB. Os assaltantes também invadiram uma unidade do Banco Ueno e uma casa de câmbio.

Informações apuradas pela RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, indicam que a imprensa paraguaia considera a ação o segundo maior assalto já registrado no país.

Segundo a Polícia Nacional do Paraguai, a ação foi planejada para dificultar qualquer reação das forças de segurança. Durante o ataque, quatro policiais que realizavam patrulhamento foram cercados pelos criminosos. Um dos agentes teve a arma e um fuzil da corporação roubados. Os outros policiais conseguiram se abrigar e houve troca de tiros.

Na fuga, os assaltantes incendiaram veículos em diferentes pontos da cidade e espalharam “miguelitos” — artefatos com pontas metálicas usados para furar pneus — nas principais vias de acesso.

Até o momento, as autoridades não divulgaram o valor levado pelo grupo. Segundo Carlos Alberto Dure Rios, o prejuízo é estimado em milhões de guaranis.

A Polícia Nacional do Paraguai emitiu alerta de captura para equipes de Alto Paraná, Caazapá, Caaguazú e Itapúa. Equipes de investigação, criminalística e o Ministério Público paraguaio participam das buscas.

Portal Guaíra com informações do G1