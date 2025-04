ESCAPAMENTOS BARULHENTOS – MOTOS SÃO APREENDIDAS EM NATAL

Conduzir motocicleta causando poluição sonora é considerado infração de natureza grave, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB)

Uma operação do Comando de Policiamento Rodoviário Estadual (CPRE) apreendeu 23 motocicletas com escapes barulhentos na noite do último sábado, na Zona Oeste de Natal.

A Operação Sossego foi montada, segundo a polícia, para identificar irregularidades como ausência de silenciadores, escapes furados, falta de filtros, descargas livres e outros problemas nos veículo.

De acordo com o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir veículos com a cor ou característica alterada (inclusive o escapamento), causando poluição sonora, é considerado infração grave.

A multa prevista para esse tipo de conduta é de R$ 195,23, além da perda de cinco pontos na carteira de motorista.