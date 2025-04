MUNICÍPIO DE GUAÍRA; 100 DIAS DE GESTÃO PÚBLICA

Município inicia semana especial com lives sobre os 100 primeiros dias de gestão

Apresentações começam nesta segunda-feira, 14, às 8h30, pelo Facebook oficial do Município

O Município de Guaíra dá início nesta segunda-feira, 14 de abril, a uma semana especial de transmissões ao vivo que vai apresentar à população os principais avanços e ações desenvolvidas nos 100 primeiros dias da gestão 2025–2028. A programação será transmitida pelo Facebook oficial do Município de Guaíra e contará com a participação do prefeito e dos secretários municipais.

A abertura inicia hoje às 8h30, com uma live especial da Secretaria de Administração e do Gabinete do Prefeito, que trará um panorama geral das iniciativas implementadas neste início de gestão. A proposta é dar transparência às ações realizadas, apresentar dados concretos e dialogar com a comunidade sobre os próximos passos da gestão.

Durante todo o dia, outras secretarias também terão espaço para mostrar seus avanços. Confira a programação desta segunda-feira:

08h30 – Administração e Gabinete do Prefeito;

10h00 – Procuradoria Jurídica (PROJUR);

14h00 – Secretaria de Segurança Pública e Trânsito (SEMST);

15h30 – Secretaria da Fazenda (SEFAZ);

As transmissões seguem ao longo da semana com as demais secretarias, com destaque nos projetos em áreas como saúde, educação, planejamento, desenvolvimento econômico e emprego, assistência social, agropecuária, infraestrutura e meio ambiente, turismo, esporte e cultura, tecnologia e sistemas da informação.

O Município convida toda a população a acompanhar, interagir e compartilhar as lives, que são uma ferramenta de prestação de contas e proximidade com o cidadão.

https://www.facebook.com/municipiodeguaira/ As lives podem ser acompanhadas pela página oficial do Município de Guaíra no Facebook: