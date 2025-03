MPMS gasta R$ 244 mil com diárias no mês de fevereiro

Relação de valores foi publicada no diário do MP desta quarta-feira, 19

Relatório de pagamentos de diárias a membros e servidores do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) referente ao mês de fevereiro de 2025 mostra gasto total de R$ 244.548,83 no período.

Conforme a relação de deslocamentos, foram 77 viagens sigilosas, ou seja, que não constam qual foi o membro ou servidor que se deslocou, nem o período em que ficou fora, muito menos o destino.

O segredo é baseado em decisão do próprio órgão que também é sigilosa.

Conforme a tabela publicada no Diário do MP desta quarta-feira (19), o maior valor foi pago ao ex-PGJ (Procurador-Geral de Justiça), Alexandre Magno Benites de Lacerda. Atualmente lotado no gabinete do PGJ, o procurador esteve em Brasília e, depois, Porto Velho, no período de 11 a 15 de fevereiro para participar de reunião do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do MP e de solenidade de posse do promotor de Justiça Alexandre Jesus de Queiroz Santiago para procurador-Geral de Justiça de Rondônia.

Já o atual PGJ, Romão Ávila Milhan Júnior, recebeu R$ 4.170,35 referente a dois deslocamentos: o primeiro nos dias 16 e 17 de janeiro até o Rio de Janeiro para Participar da solenidade de posse do Procurador de Justiça Antonio José Campos Moreira no cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Depois, nos dias 29 e 30 de janeiro em que esteve no Recife, para solenidade de posse do Promotor de Justiça José Paulo Cavalcanti Xavier Filho no cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado de Pernambuco. Pela viagem, recebeu R$ 1.787,29.