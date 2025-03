PAI É MORTO PELA PRÓPRIA FILHA EM MUNDO NOVO

Na noite de segunda-feira, 17, um crime brutal chocou a população de Mundo Novo. Uma jovem de 22 anos matou o próprio pai com uma facada no tórax após uma discussão familiar.

De acordo com o delegado Alex Júnior, a autora do crime estava embriagada quando chegou em casa e iniciou uma discussão com o pai. Durante o conflito, o marido da jovem tentou intervir, mas ela conseguiu se desvencilhar e atingiu o pai com um golpe fatal no peito.

Mesmo gravemente ferido e perdendo muito sangue, o homem foi socorrido e levado ao Hospital Bezerra de Menezes, mas não resistiu aos ferimentos. Imagens do ocorrido circulam nas redes sociais, mostrando a filha desesperada ao lado do corpo do pai.

A Polícia Militar realizou os primeiros procedimentos e prendeu a jovem em flagrante, encaminhando-a à Delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo. a motivação do crime estaria relacionada a uma dívida entre pai e filha, além de ressentimentos do passado.

O delegado Alex Júnior informou que a suspeita será interrogada para esclarecimento dos fatos e permanecerá à disposição da Justiça. (Fonte: TV Sobrinho)