AUDITORES FISCAIS DE MS EM GREVE, QUEREM REAJUSTE

Auditores Fiscais que atuam nas unidades aduaneiras de Ponta Porã e Mundo Novo, diminuem o ritmo de trabalho a partir desta segunda-feira (17), com a chamada operação padrão.

De acordo com o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal no Mato Grosso do Sul, a categoria está em greve desde dezembro do ano passado, em razão da defasagem da remuneração base (desde 2016).

Com a operação padrão, podem ocorrer impactos nos processos de fiscalização aduaneira, com análise detalhada das cargas e inspeções mais criteriosas, além da ampliação do controle sobre bens e veículos que entram e saem do Brasil.

Também podem ocorrer atrasos na liberação de cargas, oriundos do comércio exterior da região fronteira oeste Brasil-Paraguai.

“Os Auditores Fiscais realizam um trabalho fundamental para o país, na arrecadação de impostos, na fiscalização aduaneira e no combate ao contrabando, descaminho e tráfico de drogas”, afirma o sindicato.