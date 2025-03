CUSTO MÉDIO DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM MS CHEGA A R$ 1.748/m²

Mesmo com a variação mensal de 0.37%, acima da média nacional, o valor de construção por m² ainda é menor em MS

Mato Grosso do Sul registrou, em fevereiro, uma variação de 0,37 pontos percentuais no Índice Nacional da Construção Civil, ficando acima da média nacional para o período, que foi de 0,28 p.p. No Estado, o custo do metro quadrado da construção atingiu R$ 1.748. Mesmo com a variação mensal acima da média nacional, o valor de construção por m² ainda é menor em MS.

No acumulado do ano, a variação em Mato Grosso do Sul chegou a 0,55 p.p., enquanto a taxa dos últimos 12 meses ficou em 2,99%. Em janeiro, tanto a variação mensal quanto a anual foram de 0,18 p.p.

Já no cenário nacional, a variação registrada em fevereiro ficou abaixo de janeiro (0,51%). O acumulado dos últimos 12 meses chegou a 4,39%, superando os 4,31% registrados no período imediatamente anterior. Os dados são do Sinapi (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), divulgados nesta terça-feira (12) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O custo médio da construção no Brasil passou de R$ 1.799,82 em janeiro para R$ 1.803,90 em fevereiro. Conforme a pesquisa, desse valor, R$ 1.039,82 correspondem aos materiais e R$ 764,08 à mão de obra.

No recorte por regiões, o Sudeste registrou alta em todos os estados, com uma variação de 0,31%, maior variação regional em fevereiro. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,25% (Norte), 0,13% (Nordeste), 0,24% (Sul) e 0,16% no Centro-Oeste, onde está situado Mato Grosso do Sul.

Além disso, com alta na parcela dos materiais, Rio Grande do Norte figurou como o estado com maior taxa em fevereiro, 0,63%.