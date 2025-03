CLBE DE LEITURA DA ASL – POETA PAULO LEMINSKI

Paulo Leminski é o primeiro autor a ser tema do projeto Leituras e Conversas, que a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras inicia, nesta quinta-feira, dia 13, e será realizado com entrada franca no auditório da instituição, às 19h30min. O público amante da literatura terá um novo programa todos os meses, de março a novembro, para se aproximar de um grande escritor da literatura regional, brasileira ou estrangeira. O projeto é coordenado, na Academia, pelas imortais Lenilde Ramos, Maria Adélia Menegazzo e Sylvia Cesco.

Nesse evento haverá a participação do professor e escrtor Daniel Abrão, estudioso de Leminski, que é mestre e doutor em Teoria da Literatura pela UNESP – IBILCE – São José do Rio Preto, e professor da UEMS – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. A primeira ediçãol do Leituras e Conversas na ASL, segundo o presidente da Academia, Henrique de Medeiros, marca um novo ciclo de atividades incentivando, cada vez mais, a discussão literária em nosso Estado, desta vez dentro de uma proposta de espaço para os interessados em “clubes, reuniões de leitura”.